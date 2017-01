Karanka bestätigt: Middlesbrough will Jese

Donnerstag, 26.01.2017

Der Middlesbrough-Coach kennt Jese bereits aus seiner Zeit in Madrid, als er als Assistent des damaligen Cheftrainers Jose Mourinho arbeitete und die Qualität des Flügelstürmers erkannte: "Er ist ein Spieler, mit dem ich gearbeitet habe und bei dem ich weiß, wie gut er ist. Sein nächster Wechsel ist entscheidend und ich hoffe, ihn überzeugen zu können."

"Er hat für Real Madrid gespielt in der letzten Saison. Er ist ein Champions-League-Spieler, ein junger Kerl mit einer unglaublichen Zukunft", schwärmte Karanka.

In Paris absolvierte Rodriguez bislang lediglich 14 Spiele, in denen er nur zweimal in der Startaufstellung stand. Neben einem Wechsel in die Premier League wurde der 23-Jährige auch mit einer Rückkehr nach Spanien in Verbindung gebracht.

