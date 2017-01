Wenger: "Xhaka bestreitet Rassismus-Vorwürfe"

Donnerstag, 26.01.2017

"Ich habe mit ihm gesprochen und er hat den Vorfall komplett abgestritten", so Wenger auf der PK vor dem Duell am Samstag gegen Southampton. "Er hat jenes abgestritten, was er angeblich gesagt haben soll."

Xhaka soll einen Flughafenmitarbeiter verbal angegangen haben, nachdem dem Bruder seiner Verlobten der Zutritt zu einem Flugzeug nach Deutschland verweigert worden war, weil dieser zu spät kam.

