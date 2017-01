Coutinho kehrt in Klopps Kader zurück

Montag, 09.01.2017

Klopp bestätigte am Montag, dass der brasilianische Torjäger im Kader stehen wird, um vor dem Top-Spiel in der Liga bei Manchester United am Sonntag (17.00 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) die Chance auf Spielpraxis zu erhalten.

Erlebe den League Cup Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Ich glaube Phil ist fit genug, es könnte auch sein, dass er ein paar Minuten Einsatzzeit bekommt, aber das hängt vom Spielverlauf ab", sagte Klopp. Der 24-Jährige hatte sich am 26. November gegen den FC Sunderland (2:0) eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen.

Philippe Coutinho im Steckbrief