Schmeichel lobt Mourinhos United-Umbau

Montag, 30.01.2017

Der Rekordmeister hat wenig erfolgreiche Jahre in der Premier League hinter sich und im Sommer musste Louis van Gaal gehen. Mourinho startete mit seinem neuen Klub gut in diese Saison, ehe eine Durststrecke folgte. Mittlerweile läuft es aber besser, Manchester spielt attraktiver und Schmeichel ist davon schwer angetan.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Ich finde es war fantastisch! Ich habe wieder ein weiteres holpriges Jahr erwartet", sagte Schmeichel im Interview mit Sky Sport News. "Jose hat ein Team mit vielen Spielern übernommen und muss sie erstmal alle analysieren. Er macht das schneller, als ich es erwartet habe. Dazu kommen noch die vier Neuzugänge (Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan und Paul Pogba, Anm. d. Red.), die alle sehr gut waren. "

Was Schmeichel, der acht Jahre lang Uniteds Tor hütete, besonders gefällt: Bei knapper Führung wird nicht verwaltet, sondern versucht, einen höheren Vorsprung herauszuschießen. "Wir nähern uns wieder der Art Fußball, die Manchester United ausgezeichnet hat", so der Däne. "Ich hab das so schnell nicht erwartet. Es stimmt mich optimistisch."

Jose Mourinho im Steckbrief