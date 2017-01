Middlesbrough verpflichtet Bamford

Mittwoch, 18.01.2017

Die Blues hatten den Mittelstürmer Anfang 2012 von Nottingham Forest geholt und seitdem an sechs verschiedene englische Klubs verliehen. In der Hinrunde der aktuellen Saison wurde Bamford beim FC Burnley geparkt, kam aber nur auf sechs Kurzeinsätze (kein Tor).

An Middlesbrough hat der inzwischen 23-Jährige bessere Erinnerungen. In der Spielzeit 2014/15 hatte Boro Bamford ausgeliehen, seinerzeit gelangen dem Engländer in 38 Zweitliga-Einsätzen 17 Treffer.

Patrick Bamford im Steckbrief