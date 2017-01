Giroud: Vertragsgespräche in vollem Gange

Montag, 09.01.2017

"Wir sind kurz davor, bezüglich meines Vertrags Einigung zu erzielen", sagte er Telefoot. "Ich will das Abenteuer hier bei der Arsenal-Familie fortsetzen. Ich fühle mich wohl."

"Als ich mit Arsene gesprochen habe, hat er mir gesagt, dass ich ein wichtger Spieler bin", so der französische Nationalspieler zu der Unterredung mit Gunners-Coach Arsene Wenger. "Ich weiß, was ich kann. Ich muss nur an mich glauben, im Training hart arbeiten und auf den richtigen Moment warten", fügte er hinzu.

Giroud hatte seinen Stammplatz zu Beginn der Saison verloren, weil Wenger vermehrt auf den wendigeren Alexis Sanchez an vorderster Front setzte. In den letzten Wochen stellte er seine Qualität dann eindrucksvoll unter Beweis: Dreimal durfte er in der Premier League von Beginn an ran, dreimal traf er ins Schwarze.

