Mourinho bestätigt Schneiderlin-Deal

Mittwoch, 11.01.2017

"Ich habe keine Details, aber vor dem Spiel wurde ich von Mr. Woodward informiert, dass Morgan mehr als wahrscheinlich zu Everton geht", äußerte sich Mourinho zu einer Einigung mit dem Ligakonkurrenten. Die Ablösesumme für den 27-Jährigen soll bei rund 25 Millionen Euro liegen, durch Bonuszahlungen kann sie aber noch auf circa 27, 5 Millionen ansteigen.

"Ich bin traurig und glücklich. Ich bin traurig, weil ich ihn mag und er in einer langen Saison eine Option für uns sein könnte. Ich bin glücklich, weil es das ist, was er will", sagte Mourinho über den Abgang seines Schützlings. Er setzt fort: "Er will jedes Spiel spielen und ein wichtiger Teil des Teams sein."

Seinen neuen Trainer Ronald Koeman kennt er bereits bestens: Beide haben eine gemeinsame Vergangenheit beim FC Southampton. Dort spielte der Franzose unter Koeman bis zu seinem Wechsel nach Manchester im Jahr 2015.

Morgan Schneiderlin im Steckbrief