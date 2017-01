PL: Schiedsrichter Mike Dean degradiert

Mittwoch, 18.01.2017

Dean entwickelte sich aufgrund seiner einzigartigen, aktiven Art auf dem Spielfeld in den letzten Jahren zu einer Art Internet-Phänomen, war im Dezember allerdings für mehrere ungerechtfertigte Platzverweise verantwortlich und geriet deswegen in der Öffentlichkeit stark in die Kritik.

Am kommenden Wochenende wird daher nicht in der Premier League pfeifen, sondern das Yorkshire-Derby zwischen Leeds United und Barnsley leiten.

