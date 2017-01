Bericht: Evertons Niasse vor Wechsel zu Hull

Mittwoch, 11.01.2017

Unter Ronald Koeman absolvierte der Stürmer in dieser Saison kein einziges Spiel in der Premier League und saß in der Regel nur auf der Tribüne.

Niasse, der in der Winterpause 2016 für fast 18 Millionen Euro nach Everton wechselte, wird nun auf Leihbasis zu Hull City wechseln. Der Verein sichert sich darüber hinaus eine Kaufoption in Höhe von 11,5 Millionen Euro.

Oumar Niasse im Steckbrief