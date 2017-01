Ibrahimovic: "Ich sehe mich als ein Tier"

Samstag, 07.01.2017

Auf Uniteds offizieller Webseite erklärte er: "Ich fühle mich gut und ich fühle mich in Form. Von Anfang an hatte der Trainer ein gutes Programm für mich. Er hat meine physischen Bedürfnisse berücksichtigt und so angepasst, dass ich jedes Spiel absolvieren kann. Das ist sein Verdienst."

"Er bestimmt meine Mischung aus Training, Erholung und den Spielen. Ich mache das nun anders und deshalb halte ich so lange durch", so der ehemalige Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft weiter.

Um seine physische Konstitution zu beschrieben, wählte er einen Vergleich aus der Tierwelt: "Wenn man einen Körper hat wie ich, dann ist das kein normaler Körper. Es ist, als sähe man ein Tier. Tiere sind immer unterwegs und immer frisch. Also sehe ich mich als ein Tier."

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief