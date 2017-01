40 Mio? United und Chelsea wollen Bakayoko

Donnerstag, 12.01.2017

Es ist schon länger klar, dass United-Boss Jose Mourinho den 22-Jährigen unbedingt nach Manchester holen möchte. Die Franzosen jedoch wollen das Talent langfristig an sich binden. Der Daily Star berichtet aber von guten Beziehungen zwischen den Klubvertretern. Eine Einigung gelte daher als nicht unrealistisch.

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Ein Problem stellt allerdings Ligakonkurrent Chelsea dar. Die Blues bekunden ebenfalls großes Interesse an Bakayoko, den Monaco 2014 für nur vier Millionen Ablöse von Stades Rennes loseiste. United, so heißt es, soll daher an einem Wechsel bereits im Winter interessiert sein und die für Morgan Schneiderlin erhaltenen Millionen direkt wieder reinvestieren wollen. Im Raum steht eine Ablöse von 40 Millionen.

Tiemoue Bakayoko im Steckbrief