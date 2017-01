Fletcher: Rooney genauso wichtig wie Ronaldo

Freitag, 13.01.2017

"Er hat Rekorde gebrochen, United und die englische Nationalmannschaft als Kapitän auf den Platz geführt und alles gewonnen. Er gehört dort zu den Besten und ist auf jeden Fall so einflussreich wie Cristiano Ronaldo seinerzeit", sagte Fletcher gegenüber der Daily Mail.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Obwohl Rooney den Uralt-Rekort von Sir Bobby Charlton mit 249 Toren für die Red Devils eingestellt hat, ist er in den letzten Jahren häufig in der medialen Kritik. Zu Unrecht, wie Fletcher findet: "Wayne hat sich zurückfallen lassen, war ein Teamspieler und das ist das, was sie gebraucht haben", so der 32-Jährige, der von 2001-2015 für United auflief und heute die Kapitänsbinde bei West Bromwich Albion trägt. "Jeder mit einem guten Fußball-Sachverstand realisiert das - der Rest nicht."

Wayne Rooney im Steckbrief