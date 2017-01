Verlängerung: Agüero bis 2020 bei ManCity

Samstag, 21.01.2017

Agüero und City verständigten sich bereits Anfang 2016 auf eine Vertragsverlängerung, verkündeten dies aber nie offiziell. Und eine entsprechende Mitteilung ist auch nicht mehr geplant.

So war es an Guardiola, die Öffentlichkeit weniger als 24 Stunden nach seinem Dinner mit Agüero, von der Verlängerung in Kenntnis zu setzen. Der Katalane hatte sich mit Agüero und einem von dessen Berater in einem Restaurant getroffen. Anschließend sagte er: "Er hat hier bereits eine Vertragsverlängerung unterschrieben, meine ich."

"Sergio wird hier bleiben, solange er es möchte. Er ist unser bester Stürmer", so Guardiola weiter: "Ich glaube, wir haben ein Problem mit dem Toreschießen, also brauchen wir ihn. Ich will immer das Bestmögliche. Am Ende entscheidet er, nicht ich."

