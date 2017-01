Mittwoch, 04.01.2017

"Ich hatte viel Erfolg, weil ich in meinem Job sehr hart gearbeitet habe und sehr gut in meinem Job bin", sagte der aktuelle Coach von Manchester City. "Aber ich hatte auch das Glück, unglaubliche Spieler bei meinen Klubs zu trainieren. Ich weiß nicht, ob ich außergewöhnlich bin."

Automatischen Erfolg bedeute es für einen Klub jedenfalls nicht, wenn er ihn auf der Trainerbank installiert. "Wenn die Leute denken: 'Pep ist da, City wird gewinnen', ist das falsch. Man kann Erfolg nicht einfach so ein- und ausschalten", erklärte Guardiola - auch, um Druck von sich zu nehmen.

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Ich kam hierhin, um zu lernen. Darum ziehe ich immer weiter. Wenn ich nicht so fühlen würde, wäre ich immer noch in Barcelona." Derweil seien seine Teams in Barcelona und München stets kontinuierlich besser geworden.

"Den besten Fußball in Barcelona spielten wir in meinem letzten Jahr. Viel besseren Fußball als in der Triple-Saison oder als wir sechs Titel in Folge gewannen. Und in München war mein letztes Jahr viel, viel besser als mein erstes", führte Guardiola aus.

Guardiola hat als Trainer insgesamt bereits 21 Titel gewonnen, darunter zweimal die Champions League mit Barca. Von 2008 bis 2012 war er für die Blaugrana verantwortlich, von 2013 bis 2016 arbeitete er bei den Bayern. Seit Sommer coacht er nun ManCity, steht mit den Skyblues in der Premier League aktuell auf Rang drei.

Alles zu Manchester City im Überblick