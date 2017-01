Ulloa schießt gegen Ranieri: "Betrüger"

Dienstag, 31.01.2017

"Bei allem Respekt für die LCFC-Fans. Ich fühle mich von Ranieri betrogen und vom Club im Stich gelassen. Ich werde nicht mehr für sie spielen...", twitterte Ulloa.

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Telegraph berichtet, dass Leicester City bereits ein Angebot vom FC Sunderland über gut acht Millionen Euro vorliegen hatte, dieses aber ablehnte. Der Tabellenletzte will angeblich nicht lockerlassen und einmal nachbessern, doch vor allem Ranieri weigere sich, an einen direkten Abstiegskonkurrenten zu verkaufen.

Ulloa beteurte allerdings gegenüber Sky Sports, dass Ranieri gesagt hätte, ihm bei einem Angebot in Höhe von ungefähr fünf Millionen Euro "helfen" zu wollen, den Club zu verlassen. "Nach meinem Verständnis gibt es Angebote in diesem Bereich oder darüber, die nicht in Betracht gezogen werden", echauffierte sich der Argentinier.

Leonardo Ulloa im Steckbrief