Mou und Klopp auf der Road to Wembley

Manchester United - Hull City (Dienstag, 21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Schlusslicht gegen Top-Klub, David gegen Goliath. Am Dienstagabend treffen die Jungs von Jose Mourinho auf Hull City. Manchester ist gut drauf und seit 14 Spielen ungeschlagen. Hull hingegen konnte in den letzten zehn Partien nur einen Sieg einfahren.

Immerhin herrscht ein wenig Aufbruchsstimmung in Hull seitdem Trainer Marco Alexandre Saraiva da Silva am Samstag übernommen hat. Prompt konnten die Tigers im FA Cup gegen Swansea gewinnen.

Die Pokalwettbewerbe liegen Hull in dieser Saison überhaupt: Während die Tigers in der Premier League auf gerade einmal 13 Punkte in 20 Spielen kommen, steht der Tabellenletzte nicht nur in der nächsten Runde des FA-Cup sondern auch im League-Cup-Halbfinale.

Dennoch bräuchte es mehr als nur eine gesunde Prise Optimismus, um den Tigers eine realistische Chance zuzusprechen. Hull ist auswärts extrem schwach und konnte keines seiner letzten acht Auswärtsspiele gewinnen. Das Torverhältnis: 3:23.

Dass Mourinho all seine ausgeruhten Top-Spieler auflaufen lassen will, verbessert die Aussichten von Hull City auch nicht gerade.

FC Southampton - FC Liverpool (Mittwoch, 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Nach dem Pokal ist für Liverpool vor dem Pokal: Nachdem die Reds im FA Cup zuletzt beim Viertligisten Plymouth nicht über ein Remis hinauskamen und somit zum Wiederholungsspiel antreten müssen, treffen sie nun im League Cup auf den FC Southampton.

Mit Siegen gegen Arsenal, Crystal Palace und Sunderland kämpften sich die Saints bis ins Halbfinale vor.

Statistisch gesehen ist Southampton kein leichter Gegner für die Reds: Bei den letzten beiden Besuchen an der Südküste musste Pool ohne Sieg heimfahren. Blickt man auf die letzten neun Spiele, steht es unentschieden: Beide Teams gewannen je vier Partien, die letzte endete remis.

Entscheidend für den Ausgang wird wohl sein, ob Klopp auf seine 'normale' Startelf vertraut. Bei der FA-Cup-Blamage gegen Plymouth am Samstag schickte er nämlich nur eine verstärkte Jugendmannschaft (die jüngste Startelf der Vereinshistorie) auf den Platz. Seine Stars sind also weitestgehend ausgeruht.

