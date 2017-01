Klopp antwortet auf Mourinhos Wind-Stichelei

Freitag, 27.01.2017

24 Stunden später verlor auch Manchester United sein Rückspiel bei Hull City, zog dennoch ins Endspiel ein. "Normalerweise ist es windig im Stadion und das ist schwierig", sagte Mourinho im Anschluss. Möglicherweise eine Stichelei in Richtung Klopp.

Der frühere Dortmund-Trainer reagierte nun und beharrte auf seiner These: "Ich weiß, der lustige Deutsche spricht über den Wind. Aber es war ein Faktor. Ich sollte es nicht erwähnen. Aber das erste Mal in meinem Leben sah ich, wie ein Flachpass auf dem Rasen stehen blieb", erklärte Klopp.

Der 49-Jährige konnte mit Liverpool nur eines der letzten sieben Pflichtspiele gewinnen, die Reds machen eine Schwächephase durch. "Wie könnte unser Selbstvertrauen jetzt genauso groß sein wie nach einer Serie von zehn Siegen in Folge? Natürlich ist es anders", betonte Klopp, dessen Elf am Samstag im FA-Cup-Match gegen Wolverhampton wieder in die Spur finden will.

Jürgen Klopp im Steckbrief