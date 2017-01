Klopp: Liverpool muss nichts fürchten

Samstag, 14.01.2017

Die Mourinho-Elf erfreut sich derzeit an einer Siegesserie von neun Spielen, die letzte Niederlage liegt schon 15 Partien zurück. Liverpool hingegen kam in letzter Zeit etwas ins Straucheln. Gegen Sunderland und den Viertligisten Plymouth Argyle kam man über ein Remis nicht hinaus, im Hinspiel des League-Cup-Halbfinales setzte es gar eine Niederlage gegen Southampton.

Nichtsdestotrotz, für Klopp gibt es keinen Grund zur Beunruhigung. "Es könnte sein, dass United am Sonntag nicht am höchsten Level ist, niemand weiß das jetzt", spekulierte "The Normal One". Sich im Vorfeld über den Spielausgang den Kopf zu zerbrechen, macht für den ehemaligen Dortmund-Coach wenig Sinn: "Es gibt nichts zu befürchten. Wovor sollte ich Angst haben? Momentan ist alles möglich."

Im Gegenteil, der 49-Jährige blickt der Begegnung in Manchester mit Frohsinn entgegen: "Im Moment bin ich zu 100 Prozent positiv. Ich freue mich absolut auf das Spiel." Klopp wünscht sich von seiner Elf, dass sie die Pleite gegen Southampton ohne Probleme hinter sich lassen kann.

"Ich hatte so viele Niederlagen in meinem Leben, speziell als Spieler - als Trainer auch. Ich weiß mittlerweile, dass das Problem nicht die Niederlage ist. Die Reaktion ist das Problem. Wir hatten nun vier Tage Zeit, um auf ein sehr schlechtes Spiel zu reagieren. Und das werden wir in einem sehr wichtigen Spiel machen. Ich liebe es", erklärte er weiter.

