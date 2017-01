Mourinho: "Habe China-Angebot abgelehnt"

Montag, 30.01.2017

"Es ist ihre Entscheidung, es ist ihr Leben", so der Portugiese gegenüber der GQ. "Nur sie können entscheiden, was ihnen für die Zukunft wichtig ist. Manche Trainer in der Premier League sehen das kritisch, aber ich will niemanden kritisieren."

Mourinho gab aber auch zu, dass er "besorgt ist, denn sie können Verträge anbieten, welche in Europa unmöglich sind. Aber ein Spieler, der am Ende des Tages unbedingt gehen will, ist vielleicht auch ein Spieler, den man nicht behalten möchte."

Der Fußballlehrer würde einem wechselwilligen Spieler wohl keine Steine in den Weg legen. "Wenn man jung ist und die Chance hat, in den besten Wettbewerben zu spielen, und dann trotzdem gehen will, ist es vielleicht besser, wenn man wechselt."

