Mourinho zu Schweinsteiger: "Er ist eine Option"

Freitag, 06.01.2017

"Er ist eine Option, er wartet auf seine Chance zu spielen", erklärte Mourinho. Und weiter: "Ich denke, der Januar ist ein guter Moment dafür mit so vielen Spielen."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Am Samstag trifft der Rekordmeister im FA Cup auf den FC Reading. Schweinsteiger steht im Kader und könnte sogar von Beginn an auflaufen. "Er war viele Monate keine Option. Seitdem hat er sehr gut gearbeitet und war nicht verletzt. Er trainiert gut und ist bereit", so der 53-Jährige abschließend.

Bastian Schweinsteiger im Steckbrief