Wright: Spurs müssen Luiz isolieren

Dienstag, 03.01.2017

"Um eine Chance gegen sie zu haben, muss man sie schon in der Abwehr treffen, man muss bei ihren drei Innenverteidigern anfangen - und hier kommt Mousa Dembele ins Spiel", schrieb der 53-Jährige in seiner Kolumne für The Sun. "David Luiz muss isoliert werden."

"Wenn man ihn isolieren, vom überragenden Duo Nemanja Matic und N'Golo Kante abschneiden kann, dann kann man ihn zu Fehlern zwingen", so Wright weiter. "Dembele muss an sein Leistungslimit gehen wie ein Rebell bei Star Wars, der den Schutzschild durchdringt, um den Todesstern zu zerstören."

Er sprach die 3-4-3-Formation von Antonio Conte an, in dem Luiz den zentralen Verteidiger der Dreierkette mimt. Ihn vom Sechsergespann abzuschneiden sei der Schlüssel zum Sieg. Während Chelsea bereits auf neun Punkte von Verfolger Liverpool davon ziehen kann, könnte Tottenham bei einem Dreier nach Punkten mit dem Drittplatzierten, Manchester City, gleichziehen.

Ian Wright im Steckbrief