Hasselbaink: Ohne Costa anderes Niveau

Sonntag, 15.01.2017

Auch ohne den 28-Jährigen fegten die Blues die Foxes aus dem King Power Stadium. Doch der ehemalige Chelsea-Profi Jimmy Floyd Hasselbaink verriet exklusiv gegenüber Goal, dass er nicht glaubt, dass Chelsea dieses Niveau ohne Costa aufrechterhalten kann.

"Gestern haben sie ohne ihn gespielt. Aber ohne ihn werden sie das in den nächsten zehn Spielen nicht halten können. Er ist ein sehr wichtiger Spieler. Ich denke, so wie er spielt, ist er im Moment der beste Stürmer der Liga", schwärmte der 44-Jährige weiter.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Hasselbaink empfiehlt dem Tabellenführer der englischen Beletage, alle Register zu ziehen, um Costa, dessen Vertrag 2019 ausläuft und der das Interesse finanzstarker, chinesischer Klubs auf sich gezogen haben soll, in den eigenen Reihen zu halten: "Der finanzielle Aspekt Chinas ist ein Problem. Es ist ein Problem, aber er ist noch immer ein Chelsea-Spieler und Chelsea muss stark sein."

"Für mich wäre es traurig, ihn gehen zu sehen. Ich will die Costas, die Harry Kanes, die Agüeros und all diese Stürmer in der Premier League spielen sehen, weil sie diese Liga ausmachen", verdeutlichte er seinen Unmut zu einem möglichen Transfer.

Diego Costa im Steckbrief