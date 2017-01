Coutinho befürchtete Saison-Aus

Sonntag, 15.01.2017

Am 26. November verfiel die Anfield Road vorübergehend in Stille. Gerade nämlich war Coutinho im Zweikampf mit Sunderlands Ndong so übel erwischt worden, dass er mit dick bandagiertem Bein auf der Trage vom Platz gebracht werden musste.

"In dem Moment dachte ich wirklich, die Saison wäre für mich gelaufen", sagte Coutinho dem Mirror. Zum damaligen Zeitpunkt war der wuselige Mittelfeldregisseur mit fünf Toren und fünf Assists einer der Topscorer der Premier League.

Knapp zwei Monate später kehrte er vergangene Woche beim League-Cup-Halbfinale der Reds in Southampton (0:1) zurück, als er nach rund einer Stunde eingewechselt wurde.

In der Liga könnte Trainer Jürgen Klopp nun wieder von Beginn an auf den 24-Jährigen setzen. "Wieder zurück zu sein, ist ein Traum"; ist Coutinho begeistert. "Ich habe mich glücklicherweise vollständig erholt. Ich bin der medizinischen Abteilung sehr dankbar, sie haben hart mit mir gearbeitet. Jetzt brauche ich einfach ein paar Minuten auf dem Platz, um mir auf Top-Niveau zu kommen."

Philippe Coutinho im Steckbrief