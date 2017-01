Coutinho soll gegen United zurückkehren

Freitag, 06.01.2017

Am 15. Januar steigt im Old Trafford das Duell der beiden erfolgreichsten Vereine der englischen Fußball-Geschichte. Coutinho hatte sich Ende November am Knöchel verletzt und war seitdem ausgefallen. Ebenfalls spätestens gegen United zurückerwartet wird Joel Matip, der wie Coutinho an einer Knöchel-Verletzung laboriert.

Daniel Sturridge steht Jürgen Klopp dagegen weiter nicht zur Verfügung. Seit des 2:2-Remis' gegen den AFC Sunderland fehlt der Stürmer. Gegen die Black Cats hatte er einen Schlag auf den rechten Knöchel bekommen. "Er hat bis jetzt nicht trainiert", so Klopp. "Vielleicht kommt er schon heute zurück. Es kommt darauf an, wie er sich fühlt."

