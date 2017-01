Emenalo: "Conte könnte für immer bleiben"

Mittwoch, 04.01.2017

"Für immer", ist eine schwierige Formulierung im Fußball. Ist Arsene Wenger "für immer" beim FC Arsenal? Wie lange definiert man "für immer"? Chelsea-Direktor Michael Emenalo ist zumindest sicher: "Es gibt eine Möglichkeit, dass Antonio Conte für immer beim FC Chelsea bleibt."

Nach 13 Siegen in Folge grüßen die Blues von der Tabellenspitze und haben den etwas schwierigen Start vergessen. Für Emenalo gab es jedoch nie Zweifel an Conte: "Er hat so viel Wissen mitgebracht, so viele Dinge, die er den Spielern beigebracht hat, genauso wie ein professionelles Verhalten."

Überzeugt hätte Chelsea das Aufeinandertreffen mit dem von Conte trainierten Juventus. "Conte war immer ganz oben in unserem Köpfen. Juventus war etwas ganz Besonderes", so Emenalo. Nun ist er zufrieden: "Jeder kann sehen, dass er einen sensationellen Job macht."

