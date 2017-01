Medien: Chelsea an Hector interessiert

Dienstag, 10.01.2017

Vom FC Liverpool bis zum FC Barcelona: Das Interesse im Sommer an Jonas Hector soll enorm gewesen sein. Mittendrin war wohl auch der FC Chelsea, der sich letztlich jedoch einer Vertragsverlängerung in Köln bis 2021 geschlagen geben musste. Diese könnte nun hinfällig werden, so die Times.

Die Blues verpflichteten im Sommer Marcos Alonso, sind jedoch weiterhin auf der Suche nach einem Mann für die linke Seite. Hector soll immer noch Thema sein und das noch im Winter.

Inwiefern sich Hectors Situation im Vergleich Sommer geändert haben soll, ist angesichts der sportlichen Erfolge des 1. FC Köln aber fraglich.

