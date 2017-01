Mourinho: "Werden gesamte Power aufstellen"

Samstag, 07.01.2017

"Ich lasse die Spieler spielen, die gegen Reading nicht gespielt haben", erklärte Mourinho auf der Pressekonferenz nach der Partie. "Ich habe mit frischen Spielern am Samstag gespielt. Ich möchte nicht von einer ersten oder zweiten Wahl reden, aber wir haben mit frischen Spielern gespielt. Denen, die nicht gegen West Ham gespielt haben."

"Im nächsten Spiel gegen Hull City werden wir wieder mit frischen Spielern auflaufen. Also ist es einfach, unser Team zu kennen: Zlatan, Pogba, Herrera, Valencia. Die Jungs haben am Samstag nicht gespielt", stellte der Portugiese klar.

Beide Mannschaften stehen nur wenige Tage später in der Premier League vor wichtigen Spielen, das weiß auch Mourinho: "Hull steht im Halbfinale, aber vielleicht ist das Spiel, das sie drei oder vier Tage später spielen (gegen Bournemouth), wichtiger für sie. Wir spielen gegen Liverpool, ein großes Spiel für uns, aber wir wollen ins Finale. Also werden wir gegen Hull alles aufbieten, was wir haben, die gesamte Power aufstellen. Auch wenn wir wissen, dass es erst das Hinspiel ist."

