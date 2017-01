Medien: Payet droht mit Verletzung

Samstag, 14.01.2017

In der vergangenen Woche weigerte sich Payet, am Training des Teams von Trainer Slaven Bilic teilzunehmen und wurde dafür mit einer Geldstrafe belegt. Bei einem Gespräch mit den Klub-Bossen soll Payet nach englischen Medienberichten nachgelegt haben: Er kündigte an, sich mit einer erfundenen Verletzung langfristig abzumelden, wenn seinem Wechselwunsch nicht entsprochen werde.

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Um den Wirbel rund um Payet einzudämmen und um noch einige Millionen Euro zu kassieren, soll West Ham nun bereit sein, den Franzosen ziehen zu lassen.

Dimitri Payet im Steckbrief