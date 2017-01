L'Equipe: Payet vor Wechsel nach Frankreich

Freitag, 13.01.2017

Bei der Europameisterschaft sorgte Dimitri Payet für Furore, blieb anschließend allerdings dennoch bei West Ham United. Im Winter äußerte er nun plötzlich Unmut und einen Wechselwunsch. Der Klub wollte eigentlich hart bleiben, nun soll ein Wechsel zu Olympique Marseille bevorstehen.

"Wir haben gesagt, dass wir unsere besten Spieler nicht verkaufen wollen. Aber Dimitri Payet will nicht mehr für uns spielen", musste Trainer Slaven Bilic verkünden. Er fügte allerdings an: "Wir werden ihn nicht verkaufen. Ich habe mit dem Vorsitzenden gesprochen und es geht dabei nicht ums Geld."

Diese Aussagen könnten nun schon wieder hinfällig werden. Wie L'Equipe berichtet, ist sich Payet mit Olympique Marseille einig. Von dort war Payet im Sommer 2015 nach England gewechselt. Rund 35 Millionen Euro, so der Mirror, will man wohl in eine Rückholaktion stecken.

