Conte spricht über Ausleihe von Chelsea-Duo

Samstag, 07.01.2017

"Für Musonda und Kenedy ist dieser Monat sehr wichtig", erklärte der Italiener und fügte an: "Beide kommen gerade erst von einer Leihe zurück. Jetzt ist es wichtig, diesen Monat abzuwarten und zu sehen, was passiert. Ihre Situation muss richtig bewertet werden und am Ende steht eine gute Lösung für den Klub und die Spieler über allem."

Dabei gibt es eine Einschränkung, auf die der Trainer ein Auge haben muss, will man die Spieler direkt im Januar wieder abgeben.

Conte muss "genau analysieren"

"Wir wissen, wenn Musonda oder Kenedy auch nur eine Sekunde für uns spielen, wir sie nicht wieder verleihen können", sagte Conte weiter und deshalb ist es für ihn wichtig, "genau zu analysieren", denn: "Kenedy kann mit uns lediglich zwei Wochen trainieren, Musonda sogar nur zehn Tage."

Der 20-jährige Musonda war im Kalenderjahr 2016 an Real Real Betis verliehen und hat in der aktuellen Saison acht Einsätze in LaLiga absolviert. Kenedy war an den Ligakonkurrenten aus Watford ausgeliehen, absolvierte dort einen Einsatz.

