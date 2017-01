Manchester United: Tuanzebe bleibt am Boden

Samstag, 28.01.2017

"Mourinho-Lob? Es gibt kein besseres Gefühl", freute sich der 19-Jährige bei MUTV. "Aber deswegen kann ich jetzt nicht entspannen. Ich muss am Boden bleiben und ihm weiterhin beweisen, warum er an mich glauben soll. Ich muss mich jeden Tag antreiben und ihm zeigen, warum ich im Team sein sollte und warum ich hier beim Klub bin", machte er eine Ansage.

Profitieren kann Tuanzebe vom Luxuskader im Old Trafford allemal: "Es war definitiv ein gutes Training mit den Superstars und ich kann jeden Tag eine Menge von diesen Spielern lernen. Ich will immer etwas lernen und versuchen, mich zu verbessern. Es kommt nicht auf das Level an. Ich könnte mit der U23 oder den Profis trainieren. Dabei versuche ich immer, mein Bestes zu geben und mich als Spieler zu verbessern."

Dass es Marcus Rashford und Jesse Lingard geschafft haben, sich aus der Jugend den Weg bis in die erste Mannschaft zu bahnen, imponiert dem jungen Talent sehr: "Es ist großartig, so etwas zu sehen. Das gibt allen Auftrieb. Wenn die das können, warum nicht auch ich?"

Axel Tuanzebe im Steckbrief