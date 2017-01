Wenger: Özil muss mehr Tore machen

Samstag, 14.01.2017

"Wir alle meinen, dass es bei den Sachen, die er tun kann, noch Luft nach oben gibt. Bei solch einem talentierten Spieler ist das vielleicht ungerecht, aber man will immer mehr", sagte der Franzose, um dann zu präzisieren: "Ich denke, was man von ihm mehr sehen will, sind Tore."

Dabei spielt Özil mit neun Treffern in 23 Pflichtspielen bislang seine produktivste Saison im Gunners-Trikot, was das Toreschießen angeht. "Man merkt, dass es für ihn eigentlich keine Grenzen gibt, deshalb sagt man immer: 'Komm schon, gib uns mehr', denn man hat immer das Gefühl, dass er noch mehr leisten könnte", sagte Wenger.

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Dass der Schalter für Özil nicht leicht umzulegen ist, sodass die Tore häufiger fallen, ist aber auch seinem Trainer klar: "Wir sind alle nur Menschen. Das Problem ist, dass man erst wissen muss, wie man sich verbessert, bevor man sich verbessern kann", sagte Wenger.

Mesut Özil im Steckbrief