Valencia: "Dachte, United-Interesse sei ein Witz"

Sonntag, 29.01.2017

"Ich erinnere mich, als Steve Bruce mir erzählte, dass United an mir interessiert wäre. Aber ich glaubte ihm auf keinen Fall, weil er mit mir immer Witze und Späße am Laufen hatte. 'Nein, wirklich. Die sind sehr interessiert an dir', machte er mir klar", erinnerte sich Valencia im Vorfeld des FA-Cup-Duells gegen Wigan an seine damalige Situation auf der Klubwebsite der Red Devils.

"Ein paar Tage bevor der Deal offiziell verkündet wurde, habe ich Sir Alex getroffen. Als ich dem Trainer, direkt vor mir, in die Augen sah, wusste ich, dass er es ernst meinte, mich zu verpflichten. Er gab mir sein Wort und versicherte mir, dass alles geregelt werden würde", schwelgte er weiter in Erinnerungen.

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Für Valencia, der beinahe 300 Einsätze für Manchester United in den Beinen hat, war der Wechsel ein absoluter Karrierehöhepunkt: "Das war ein unglaublicher Moment. Ich wusste nicht, ob ich weinen oder schreien soll, was ich überhaupt tun soll. Ich habe meine Familie in Ecuador angerufen und ihr alles erzählt, sie haben mir auch nicht geglaubt. Aber dankenswerterweise lief alles wie geschmiert und ich kam zu United."

Antonio Valencia im Steckbrief