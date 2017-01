Conte vs. Klopp, Reds vs. Blues - auf DAZN!

Montag, 30.01.2017

Es könnte Liverpools letzte Chance sein, die Saison vielleicht doch noch mit einem Titel abzuschließen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp hat diese Chance in den Pokalwettbewerben in der vergangenen Woche leichtfertig verspielt.

Nach dem Aus im League Cup gegen Southampton, dem Aus im FA Cup gegen Zweitligist Wolverhampton und der jüngsten Misere in der Premier League steht die Saison der Reds auf der Kippe.

Bei einer Niederlage gegen die Blues, die als souveräner Spitzenreiter an die Merseyside reisen, würde sogar ein 94 Jahre alter Negativrekord eingestellt werden. 1923 nämlich hat Liverpool zuletzt viermal in Folge an der Anfield Road verloren.

Liverpool wie ein angeschlagener Boxer

Chelsea hingegen könnte bei einem Dreier wohl einen Verfolger in uneinholbare Distanz verweisen. Gewinnt die Elf von Antonio Conte, die das Hinspiel noch mit 1:3 verlor, auch in Liverpool, dann wären es bereits 13 Punkte Vorsprung auf die Reds.

Durch 15 Siege aus den letzten 16 Partien haben sich die Londoner regelrecht an die Spitze der Liga katapultiert. Dennoch warnt Conte vor einem angeschlagenen Boxer: "Liverpool hat ein sehr gutes Team und einen sehr guten Trainer."

