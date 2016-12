Zlatan Ibrahimovic: "Pogba ist phänomenal"

Freitag, 30.12.2016

"Er ist ein phänomenaler Spieler und hat unglaubliches Potenzial", so der 35-Jährige. "Ich denke, dass er während seines ersten Aufenthalts bei United zu sehr zeigen wollte, dass man ihn zurecht geholt hat, sodass er sich nicht mehr auf sein Spiel konzentriert hat."

"Heute zieht er sein Spiel durch, weil jeder weiß, wer Paul ist, und was er mit Juventus erreicht hat. Heute spielt er mehr wie Pogba", so Ibrahimovic weiter, der genau wie der 23-Jährige im Sommer in Manchester anheuerte. "Er muss niemandem etwas beweisen, er kann einfach das Spiel genießen und dem Team helfen. Er spielt heute wie ein gestandener Spieler."

Manchester United steht derzeit auf Platz sieben. Ibrahimovic steuerte bereits zwölf Ligatore bei, Pogba, der im Sommer zum teuersten Spieler aller Zeiten wurde, steht bei drei Ligatreffern.

