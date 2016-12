Chelsea bietet fünf Millionen für Flügelspieler

Donnerstag, 29.12.2016

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Orsolini konnte in 20 absolvierten Spielen in dieser Saison vier Treffer erzielen und konnte wohl bereits die Aufmerksamkeit mehrerer europäischer Klubs auf sich ziehen. Das Transferfenster im Januar soll den Spekulationen ein Ende bereiten und Blues-Trainer Antonio Conte hofft wohl, am Ende die Nase vorn zu haben.

Riccardo Orsolini im Steckbrief