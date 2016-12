Medien: Everton mit Angebot für Schneiderlin

Freitag, 30.12.2016

"Derzeit haben wir noch kein konkretes Angebot erhalten", so der Portugiese, der zudem seine Sicht auf ein etwaiges Aktivwerden auf dem Transfermarkt darlegte: "Ich will keine Spieler verkaufen. Der Klub und die Führungsetage sind mit mir einer Meinung. Aber wie ich schon zuvor gesagt habe, ist es etwas anderes, wenn ein Spieler kaum Minuten bekommt und den Verein wirklich wechseln will." Mourinho weiter: "Dann haben wir kein Recht, den Spieler aufzuhalten, sofern die Konditionen mit unseren Vorstellungen übereinstimmen."

Schneiderlin war 2015 vom FC Southampton zu den Red Devils gewechselt. Obwohl der Rekordmeister satte 35 Millionen Euro für den Franzosen berappte, spielt er in den Plänen Mourinhos keine Rolle und absolvierte lediglich elf Minuten in der Premier League.

Morgan Schneiderlin im Steckbrief