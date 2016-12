Mega-Angebot für Wayne Rooney aus China

Samstag, 24.12.2016

Wie der Mirror meldet, soll der 31-Jährige mit einem Wochengehalt von umgerechnet 820.000 Euro nach Fernost gelockt werden. Das entspräche einem Jahressalär von rund 40 Millionen Euro. Als mögliche Ablösesumme für die Red Devil berichtet das Blatt von zwölf Millionen Euro.

Rooney wechselte 2004 im Alter von 19 Jahren ins Old Trafford und besitzt dort noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2019. Unter Trainer Jose Mourinho hat der Angreifer seinen Stammplatz verloren und kommt in der bisherigen Saison in Englands Beletage lediglich auf 14 Einsätze, sechs davon in der Startelf, und erzielte dabei lediglich einen Treffer.

Wayne Rooney im Steckbrief