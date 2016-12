Henderson lobt Klopp: "Schauen alle zu ihm auf"

Freitag, 30.12.2016

"Er hat eine tolle Balance. Mal ist er entspannt und wenn wir es brauchen, gibt er uns einen Arschtritt. Wir schauen alle zu ihm auf", so Henderson weiter, der auch begründete, warum er Klopp für einen außergewöhnlichen Trainer hält: "Die Menschenführung ist ebenso klasse wie sein Taktikverständnis. Ich bin mir sicher, dass es immer besser und besser wird und wir sehr erfolgreich sein werden."

Henderson, der 2011 für 18 Millionen Euro vom AFC Sunderland zu den Reds wechselte, legte auch das langfristige Ziel Klopps dar: "Am Ende ist das Ziel, Titel zu gewinnen." Um dies zu erreichen feile man an Details. Klopp blicke auch bei guten Leistungen immer auf das, was es zu verbessern gelte.

Derzeit rangiert Liverpool auf dem zweiten Platz der Premier League. Spitzenreiter Chelsea hat sechs Punkte Vorsprung. Am Samstag kommt es zum Top-Spiel, wenn Liverpool Verfolger Manchester City zum Spitzenspiel empfängt (18.30 Uhr).

Jordan Henderson im Steckbrief