Lampard: Am liebsten zurück zu Chelsea

Sonntag, 25.12.2016

"Ich warte immer noch auf das Angebot von Chelsea über einen Fünfjahresvertrag", erklärte der 38-Jährige mit einem Augenzwinkern. Egal, was in den kommenden Wochen geschieht: An der Stamford Bridge wird er jedenfalls öfter anzutreffen sein, so Lampard: "John Terry und ich sind Chelsea durch und durch. Was auch immer kommt, ich werde bei Chelsea sein - vielleicht auch nur mit einer Dauerkarte auf der Tribüne."

Seit seinem Abschied von New York City FC im vergangenen Monat ist der Routinier als so genannter Free Agent auf dem Markt und kann jederzeit von einem Verein verpflichtet werden. Ob er jedoch nochmal als aktiver auf den Platz zurückkehrt, darüber hält sich Lampard bedeckt.

"Da bin ich sehr entspannt, bin keiner, der beim Näherrücken des Karriereendes denkt: 'Was wird jetzt passieren?'", sagte Lampard, der abschließend anfügte: "Wenn das Richtige kommt, dann werde ich es machen."

