Koeman bestätigt Verhandlungen mit Lukaku

Donnerstag, 22.12.2016

"Ich weiß, dass wir in Gesprächen über einen neuen Vertrag sind", betonte der niederländische Coach der Toffees auf einer Pressekonferenz. "Aber ob wir nun bei 90 oder bei 99 Prozent sind - ich muss seinem Berater vertrauen können", fügte Koeman an.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Raiola hatte gegenüber talkSport verkündet, dass die Verlängerung des Kontrakts Lukakus zu "99,9 Prozent" beschlossene Sache sei. Für Koeman wäre das Zustandekommen jedenfalls ein einschneidendes Zeichen für Everton. "Der Verein zeigt, dass er alles tun will, um seine besten Spieler zu halten. Denn sie sind die Zukunft", erklärte er.

Lukaku, der in der laufenden Premier-League-Spielzeit bei neun Treffern in 16 Einsätzen steht, wird immer wieder mit einem Wechsel zu einem absoluten Top-Klub in Verbindung gebracht. Sein aktuelles Arbeitspapier bei Everton ist noch bis Sommer 2019 datiert.

Romelu Lukaku im Steckbrief