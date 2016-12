Koeman bestätigt Interesse an Lookman

Mittwoch, 28.12.2016

Lookman debütierte im November 2015 für die erste Mannschaft von Charlton und kommt in der laufenden Saison auf sieben Tore in der League One, zudem spielt er für Englands U19 und U20.

Weitere Informationen über mögliche Transfers wollte Koeman derweil nicht preisgeben. "Wir haben Interesse an verschiedenen Spielern, aber das müssen wir intern halten. Einige Namen sind richtig, andere falsch. Meistens ist es Schwachsinn", so der Trainer weiter.

Für das anstehende Ligaspiel bei Hull City am Freitag (21 Uhr im LIVETICKER) muss Koeman auf Torhüter Maarten Stekelenburg und Mittelfeldspieler James McCarthy verzichten, die mit einem Pferdekuss und Oberschenkelproblemen ausfallen werden.

Ademola Lookman im Steckbrief