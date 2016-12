Silvester-Kracher! Klopp vs. Pep live auf DAZN

Dienstag, 27.12.2016

Das wiedererstarkte Manchester United spielt im "Vorprogramm" des Silvesterkrachers an der Anfield Road zwischen Jürgen Klopps FC Liverpool und Pep Guardiolas Citizens.

Vier Siege feierten Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und Co. zuletzt. Gegen den FC Middlesbrough ist der Rekordmeister selbstredend haushoher Favorit. Die Partie im Old Trafford zeigt DAZN am Samstag live ab 16 Uhr.

"Top Act" zu Silvester ist aber natürlich das Spitzenspiel zwischen den Reds und Uniteds Rivalen Manchester City. Auf der Jagd nach dem überragenden Spitzenreiter FC Chelsea können sich weder Klopps noch Guardiolas Mannen Punktverluste leisten.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Klopp hat in der Premier League bislang gute Erfahrungen mit City gemacht. Die beiden Ligaspiele gegen die Skyblues unter seiner Leitung gewann Liverpool mit 4:1 und 3:0. Das wichtigste Duell verlor der deutsche Coach jedoch, das Endspiel im League Cup im vergangenen Frühjahr ging nach Elfmeterschießen an die damals noch von Manuel Pellegrini gecoachten Citizens.

Das Highlight des 19. Spieltags der Premier League zeigt DAZN am Samstag live ab 18.30 Uhr.

Auch an Neujahr gönnt sich die englische Liga keine Pause. Los geht es mit Tottenham Hotspur. Harry Kane und seine Mannen stehen in Watford auf dem Prüfstand. Bei DAZN gibt's die Partie live ab 14.30 Uhr.

Im Anschluss ist dann Tottenhams Erzfeind Arsenal an der Reihe. Die Gunners um Mesut Özil und Alexis Sanchez empfangen im heimischen Emirates Stadium Crystal Palace zu einem der zahlreichen Londoner Derbys. DAZN überträgt auch diese Partie am Sonntag ab 17 Uhr live.

Das Livestream-Programm der Premier League auf DAZN