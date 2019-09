Transfers, News, Gerüchte am Deadline Day: Heute endet das Transferfenster

Am heutigen 2. September endet das Transferfenster in der Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und La Liga. SPOX gibt einen Überblick zu allen News, Gerüchten und Transfers am Deadline Day.

Nur das Fenster der Premier League hat aus den fünf Top-Ligen Europas bereits geschlossen.

Deadline Day 2019: Wann schließen die Transferfenster?

In Europas Top-Ligen schließen die Transferfenster am heutigen 2. September zu unterschiedlichen Zeiten. Hier ein Überblick:

Liga Uhrzeit Fenster Bundesliga (Deutschland) 18 Uhr 1. Juli bis 2. September Serie A (Italien) 22 Uhr 1. Juli bis 2. September La Liga (Spanien) 23.59 Uhr 1. Juli bis 2. September Ligue 1 (Frankreich 23.59 Uhr 11. Juli bis 2. September

In Portugal hat das Transferfenster sogar noch bis zum 22. September geöffnet.

Icardi wohl vor Wechsel zu PSG

Mauro Icardi wechselt nach Informationen von Sky Sport für ein Jahr auf Leihbasis von Inter Mailand zu Paris Saint-Germain, um die verletzten Kylian Mbappe und Edison Cavani kurzfristig zu ersetzen.

Der Argentinier wird nach Informationen von RMC gegen 17 Uhr zum Medizincheck in Paris erwartet. Auch eine Kaufoptin in Höhe von 70 Mio. Euro ist im Gespräch.

Transfers: Offiziell! Llorente schließt sich Neapel an

Fernando Llorente schließt sich SSC Neapel an, das bestätigte der Klub von Trainer Carlo Ancelotti am Deadline Day. Der spanische Stürmer war nach Ablauf seines Vertrages bei Tottenham Hotspur zuletzt vereinslos und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei Napoli.

Transfers, Gerüchte, News: Tausch zwischen Silva und Rebic

Eintracht Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic hat nach der Partie gegen Fortuna Düsseldorf bestätigt, dass mit Ante Rebic nach Sebastien Haller und Luka Jovic der nächste Leistungsträger der vergangenen Saison die SGE verlassen wird. Demnach wird der Stürmer sich AC Mailand anschließen und der portugiesische Stürmer Andre Silva im Gegenzug zu den Hessen kommen.

"Die Vereine sind sich einig. Wenn alles funktioniert, ist Andre Silva morgen einen Adlerträger und Rebic in Mailand", verkündete Bobic bei Sky.

FC Bayern München: Gerüchte um Boateng

Lange wurde über einen Abgang von Jerome Boateng spekuliert, am Deadline Day könnte der Innenverteidiger nun den FC Bayern München doch noch verlassen. Wie mehrere Medien am vergangenen Sonntag übereinstimmend berichteten, habe Boateng die Freigabe bekommen, sich Juventus Turin anzuschließen.

Der italienische Rekordmeister braucht nach der schweren Verletzung von Abwehrchef Giorgio Chiellini (Kreuzbandriss) dringend Verstärkung in der Defensive und sei deshalb auf den 30-Jährigen gestoßen, der in dieser Saison noch keine Pflichtspielminute für den FCB gespielt hat.

Wie die Gazetta dello Sport entgegen der Meldungen aber berichtet, sei Juve von einer Verpflichtung abgewichen. Demnach wolle der Klub auf die eigenen Kräfte setzen.

Die Bild berichtet ebenfalls von einem Verbleib des Verteidigers an der Isar. Obwohl der Wechsel wohl zwischenzeitlich kurz vor dem Abschluss gestanden habe, soll sich Boateng gegen diesen Schritt entschieden haben.

Transfers und Gerüchte am Deadline Day: Harnik vor Wechsel zum HSV?

Der Hamburger SV und Nordrivale Werder Bremen haben sich offenbar auf eine einjährige Leihe von Martin Harnik geeinigt. Das berichtet die Bild-Zeitung. Im Falle eines Aufstiegs des HSV bestehe dem Bericht zufolge ein verpflichtende Kaufoption für den in Hamburg geborenen Österreicher.

Wie Dieter Hecking am Montag-Mittag bestätigte, ist Harnik bereits in Hamburg eingetroffen, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Demnach wird sich der HSV "vorbehaltlich er sportärztlichen Untersuchung mit Harnik verstärken", so Hecking, der nachschob, dass die Rotosen "so einen Spielertypen noch sehr gut gebrauchen" können.

Transfers, Gerüchte, News: Verlässt Wolf den BVB?

Nach Informationen der Bild-Zeitung steht Marius Wolf vor einer einjährigen Leihe zu Hertha BSC. Der vielseitig einsetzbare BVB-Akteur kam erst zu Beginn der vergangenen Saison zu den Schwarz-Gelben, fand aber nie wirklich in den Planungen von Trainer Lucien Favre statt.

Wolf kann sowohl auf beiden Außenstürmerpositionen spielen als auch auf der rechten Verteidigerseite. Die Unterschrift ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, Wolf hat nach übereinstimmenden Medienberichten bereits den Medizincheck in Berlin absolviert.

Deadline Day: Die Top-Transfers des Sommers

