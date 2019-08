Zlatan Ibrahimovic: Rückkehr in die Premier League? "Wenn Manchester United mich braucht, bin ich da"

Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic ist überzeugt, weiterhin in der Premier League mithalten zu können. Das betonte der Schwede nach dem 3:3 mit LA Galaxy in der MLS gegen den Stadtrivalen LAFC - und machte seinem Ex-Klub Manchester United ein wohl nicht ganz ernst gemeintes Angebot.

"Ich könnte locker in der Premier League spielen. Wenn mich United also braucht, bin ich da", scherzte der 37-Jährige gegenüber Reportern, fügte jedoch hinzu: "Aber Galaxy hat mich, also tut es mir leid."

Mit Galaxy hat Ibrahimovic derweil noch einiges vor. "Ich habe meine Arbeit in Europa erledigt. Ich habe es genossen, habe 33 Trophäen mitgebracht und ich hoffe, dass ich hier auch etwas gewinnen kann. Dann werden wir sehen, wie dieses Abenteuer endet", so der Offensivmann.

Ibrahimovic kam Anfang 2018 ablösefrei von Manchester United nach Los Angeles und steht dort noch bis Ende des Jahres unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit kam der ehemalige Barca- und Inter-Star bisher auf 22 Tore in 22 Einsätzen. Zuletzt steuerte er beim 3:3 im LA-Derby einen Doppelpack bei.