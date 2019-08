Rio Ferdinand über Virgil van Dijks Wahl zum Fußballer des Jahres: "Das kannst du nicht machen"

Ex-ManUnited-Star Rio Ferdinand kann Virgil van Dijks Wahl zum UEFA Fußballer des Jahres nicht nachvollziehen. Laut Ferdinand hätten die Starstürmer Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) trotz der herausragenden Saison des Innenverteidigers die Trophäe mehr verdient gehabt.

"Ich habe keinen Zweifel daran, dass Virgil van Dijk derzeit der beste Verteidiger der Welt ist", sagte Ferdinand im Interview mit BT Sports, stellte jedoch klar: "Wenn ein Mann wie Messi 50 Tore in einer Saison schießt oder wie Cristiano drei Titel gewinnt und einen so großen Einfluss auf die Meisterschaft hat, kannst du darüber nicht hinwegsehen."

Der ehemalige Verteidiger fügte hinzu: "Leute sagen "Ah, es ist ein bisschen langweilig, dass diese beiden immer noch gewinnen‘, aber sie stellen seit zwölf bis 15 Jahren Werte auf, die so noch nie gesehen wurden."

Ferdinand gönnt dabei van Dijk die Auszeichnung, hätte aber selbst eine andere Wahl getroffen. "Ich bin Innenverteidiger und ich bin erfreut, dass er gewonnen hat, aber wenn du einen Mann hast, der 50 Tore geschossen hat, kannst du das nicht machen", so der 40-Jährige.

UEFA-Auszeichnungen: Das sind die Spieler und Spielerinnen der Saison 2018/19 © getty 1/9 Die UEFA vergab am Donnerstag im Rahmen der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase einige Auszeichnungen. Gekürt werden unter anderem der Spieler und die Spielerin des Jahres, sowie die besten Spieler auf ihren Positionen. SPOX zeigt die Gewinner. © getty 2/9 Die wohl wichtigste Auszeichnung ist die Wahl zum Spieler des Jahres. Nominiert für die Nachfolge von Luka Modric waren Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Virgil van Dijk. Und der Gewinner ist ... © getty 3/9 SPIELER DES JAHRES: Virgil van Dijk (FC Liverpool/Niederlande) © getty 4/9 Neben der Wahl zum Spieler des Jahres vergibt die UEFA außerdem zahlreiche positionsbezogene Auszeichnungen für den Torhüter, den Verteidiger, den Mittelfeldspieler und den Stürmer der Saison. Seit 2013 wird zusätzlich die beste Spielerin geehrt. © getty 5/9 TORHÜTER DER SAISON: Alisson Becker (FC Liverpool/Brasilien) © getty 6/9 VERTEIDIGER DER SAISON: Virgil van Dijk (FC Liverpool/Niederlande) © getty 7/9 MITTELFELDSPIELER DER SAISON: Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam/Niederlande) © getty 8/9 STÜRMER DER SAISON: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinien) © getty 9/9 SPIELERIN DES JAHRES: Lucy Bronze (Olympique Lyon/England)

Ferdinand will Tore sehen und unterhalten werden

Zudem erklärte Ferdinand, dass die Defensive zwar ein essenzieller Bestandteil des Fußballs sei, die Fans jedoch nicht wegen der Verteidiger Spiele schauen würden. "Ich würde nicht mein hart verdientes Geld ausgeben, um einen Verteidiger anzuschauen", sagte der gebürtige Londoner.

Er fügte hinzu: "Unterhaltet mich! Ich möchte von meinem Sitz gerissen werden, schreien und denken: 'Oh mein Gott, was für eine Leistung, was für ein Tor!' Das Schwierigste im Spiel ist es, ein Tor zu erzielen."