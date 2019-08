FC Liverpool: Jürgen Klopp feiert die "wundervolle Geschichte" von Torwart-Nobody Adrian

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool den nächsten Titel geholt. Beim 7:6-Erfolg nach Elfmeterschießen im europäischen Supercup gegen den FC Chelsea war Torwart-Nobody Adrian der gefeierte Held.

"Aaadriiiaaaan", brüllte Jürgen Klopp euphorisch in die Nacht von Istanbul und grinste. Der Teammanager des Champions-League-Siegers FC Liverpool feierte die irre Geschichte seines Torwart-Nobodys Adrian im europäischen Supercup mit einem Schrei, der ihn an einen großen Moment der Filmgeschichte erinnerte: "Wie bei Rocky - als er gegen Apollo Creed verloren hat." Allerdings: Rocky alias Sylvester Stallone rief im ersten Teil der Box-Saga verzweifelt nach seiner Frau "Aaadriiiaaaan".

Im wahren Leben war Adrian der strahlende Sieger. "Eine wundervolle Geschichte", jubelte Klopp nach dem 5:4 im Elfmeterschießen gegen Europa-League-Gewinner FC Chelsea. Schließlich war der Spanier bisher ziemlich unbekannt, fürchtete im Sommer um seine Karriere und war erst vor wenigen Tagen als Ersatzmann von Klopp verpflichtet worden. Nun sicherte der 32-Jährige den Reds mit seinen Paraden die nächste Trophäe.

UEFA-Supercup: Die Einzelkritiken zu FC Liverpool gegen FC Chelsea © getty 1/30 Adrian verschuldet erst einen Elfmeter und hält dann den entscheidenden. Der Ex-Dortmunder Pulisic überzeugt mit einem tollen Assist. Mane kann es nur mit Firmino. Die Noten und Einzelkritiken zum UEFA-Supercup-Sieg des FC Liverpool gegen den FC Chelsea. © getty 2/30 Adrian: Beim 0:1 war der Winkel spitz, der Schuss von Giroud trotzdem schwer zu halten. In der 99. verschuldete der Alisson-Vertreter den Elfmeter, der zum 2:2 führte. Beim Elferschießen hielt er gegen Abraham und wurde zum Helden. Note: 3,5. © getty 3/30 Joe Gomez: Beim 0:1 von Giroud machte er keine gute Figur, ansonsten aber ein solider Auftritt. Wichtiges Klärungsmanöver gegen Pulisic in der 65. Note: 3,5. © getty 4/30 Joel Matip: Agierte im Aufbauspiel mutiger als sein Nebenmann van Dijk - jedoch gleichzeitig auch deutlich ungenauer (schwache Passquote von nur 82 Prozent). Etwas unglücklich beim 0:1 von Giroud. Note: 4. © getty 5/30 Virgil van Dijk: Defensiv wie gewohnt sicher, offensiv ab und an gefährlich bei Standards. In der 75. scheiterte er bei einem Gestocher an einem glänzend reagierenden Kepa. Note: 3. © getty 6/30 Andrew Robertson: In der 21. lief er den durchgestarteten Pedro ganz stark ab. Offensiv nicht so zielstrebig wie über weite Strecken der vergangenen Saison. Note: 3,5. © getty 7/30 Fabinho: Leistete sich in der Anfangsphase einige Ballverluste im Zentrum, stabilisierte sich aber nach und nach. Spielte vor dem 1:1 den Ball auf Firmino und hatte kurz darauf einen sehr gefährlichen Weitschuss. Note: 3. © getty 8/30 James Milner: Hatte viele Ballaktionen, nennenswerte Aktionen waren jedoch rar. Insgesamt ein schwächerer Auftritt von Milner, auch wenn er ohne große Fehler blieb. Machte nach knapp einer Stunde Platz für Wijnaldum. Note: 4. © getty 9/30 Jordan Henderson: Hatte zu Beginn viele Offensivaktionen - vor allem über die rechte Außenbahn. Baute im Laufe des Spiels ab und leistete sich einige Abspielfehler. War wie immer sehr lauffreudig. Note: 3,5. © getty 10/30 Alex Oxlade-Chamberlain: Nach 45 Minuten ohne nennenswerte Aktion und ohne Abschluss wechselte ihn Klopp zur Halbzeit aus. Note: 5. © getty 11/30 Sadio Mane: In einer Startelf ohne Firmino begann Mane im Sturmzentrum und fand sich dort nicht zurecht - erst nach Firminos Einwechselung zur Pause wurde er wirkungsvoller und traf direkt zum 1:1. In der Verlängerung sorgte er für das 2:1. Note: 2. © getty 12/30 Mohamed Salah: Er probierte viel, blieb dabei aber glücklos. In der 16. und 75. scheiterte er mit seinen beiden besten Abschlüssen an Chelsea-Keeper Kepa. Note: 4. © getty 13/30 Firmino: Kam zur Pause für Oxlade-Chamberlain und bereitete Mane mit seinem ersten Ballkontakt den Ausgleich zum 1:1 vor. Dem 2:1 ging ein Doppelpass zwischen den beiden voraus. Note: 2,5. © getty 14/30 Georginio Wijnaldum: Kam nach 64 Minuten für Milner und tat sich in der Folge schwer, richtig ins Spiel zu finden. Hatte wenig Ballaktionen, überzeugte aber mit einer perfekten Passquote. Note: 3,5. © getty 15/30 Trent-Alexander Arnold: Nach der regulären Spielzeit für Robertson eingewechselt. Note: 3,5. © getty 16/30 Divock Origi: Ersetze in der 103. Mane und war in der Folge an keinem einzigen Abschluss beteiligt. Beim Elfmeterschießen hatte er Glück - Kepa griff knapp vorbei. Keine Bewertung. © getty 17/30 Kepa Arrizabalaga: Bei den Gegentoren ohne Chance. Glänzte mit zwei Mega-Taten gegen Salah und van Dijk innerhalb einer Sekunde (75.). Im Elferschießen an zwei Versuchen dran, halten konnte er jedoch keinen. Note: 2,5. © getty 18/30 Cesar Azpilicueta: War von allen Chelsea-Spielern am öftesten am Ball, wusste mit ihm aber nicht allzu viel anzufangen. Sah in der 79. Minute die erste Gelbe Karte der Partie. Note: 3,5. © getty 19/30 Andreas Christensen: Machte eine unaufgeregte Partie in der Innenverteidigung. Stark seine Passquote - vor allem auch in der gegnerischen Hälfte (knapp 92 Prozent). Note: 3. © getty 20/30 Kurt Zouma: In der 10. blockte er einen Schuss von Salah gut ab. Seine sieben klärenden Aktionen waren die meisten bei Chelsea. Vor dem 1:2 hob er das Abseits auf. Note: 3,5. © getty 21/30 Emerson: Ging immer wieder rustikal in die Zweikämpfe und hatte seine Mühe, Salah unter Kontrolle zu halten – sein Glück, dass dieser bei seinen Abschlüssen zu ungenau blieb. Brachte nicht einmal 80 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 4. © getty 22/30 Mateo Kovacic: Als zweiter Achter klar im Schatten von Kante. Solider Auftritt im Mittelfeld mit sicherem Passspiel, aber ohne großen Offensivdrang. Note: 3,5. © getty 23/30 Jorginho: Phasenweise nicht so passsicher wie gewohnt und außerdem mit schwacher Zweikampfquote. Dennoch wichtige Anspielstation vor der Abwehr mit einigen guten Spielverlagerungen. Traf in der Verlängerung per Elfmeter zum 2:2. Note: 3. © getty 24/30 N’Golo Kante: Kurbelte das Spiel ständig an und war überall auf dem Platz zu finden. Leitete das 1:0 ein, hatte viele gute Balleroberungen und war der auffälligste Mittelfeldakteur auf dem Platz. Note: 2. © getty 25/30 Pedro Rodriguez: Auch ohne Scorerpunkt der auffälligste Offensivspieler bei Chelsea. In der 11. schoss er vorbei, in der 22. scheiterte er an der Latte, in der 113. erneut vorbei. Darüber hinaus spielte Pedro einige tolle Schnittstellenpässe. Note: 2,5. © getty 26/30 Olivier Giroud: Auf internationaler Bühne läuft es für Giroud bei Chelsea. Sein Treffer zum 1:0 war sein 19. für die Blues - und gleichzeitig der zwölfte in einem europäischen Wettbewerb. Note: 3. © getty 27/30 Christian Pulisic: Girouds 1:0 legte er ganz stark auf, kurz darauf wurde ihm ein eigener Treffer wegen einer Abseitsstellung zurecht verweigert. Mit seiner Dynamik ein steter Unruheherd. Note: 2,5. © getty 28/30 Tammy Abraham: Kam in der 74. Minute für Giroud und belebte das Spiel. In der 99. holte er den Elfmeter heraus, den Jorginho zum 2:2 verwandelte. Beim Elfmeterschießen wurde er zum tragischen Helden. Abraham verschoss entscheidend. Note: 3. © getty 29/30 Mason Mount: In der 74. für Pulisic eingewechselt. Wie sein Vorgänger schoss er den Ball auch einmal aus Abseitsposition in die Maschen. Durfte Ecken treten und machte das gut, scheiterte in der 113. mit einem Schuss an Adrian. Note: 3. © getty 30/30 Fikayo Tomori: Der 21-jährige englische U21-Nationalspieler kam kurz vor Schluss der regulären Spielzeit für Christensen ins Spiel. Note: 3,5.

Adrian: "Das war eine verrückte Woche"

"Das war eine verrückte Woche", sagte Adrian, der nach sechs Jahren bei West Ham United im Sommer keinen neuen Vertrag mehr bekommen hatte. Also engagierte Adrian auf eigene Kosten einen Torwarttrainer, um einigermaßen fit zu bleiben. Dann wechselte Simon Mignolet von Liverpool zurück in seine belgische Heimat, Klopp brauchte also schnell eine Nummer 2 hinter dem Brasilianer Alisson Becker.

Am 5. August unterschrieb Adrian einen Vertrag bis 2021 mit der Aussicht, eigentlich nur auf der Bank zu sitzen. Vor seinem Wechsel nach Liverpool hatte er zuletzt im Januar in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden. "Als ich zum ersten Mal mit ihm sprach, war klar, dass er Zeit brauchen würde, um fit zu werden", sagte Klopp: "Aber wir hatten keine Zeit, also musste er jetzt fit sein - und er war fit."

Adrian hält entscheidenden Elfmeter gegen Tammy Abraham

Schon vier Tage nach seiner Ankunft in Liverpool musste Adrian ran, nachdem sich Alisson beim Premier-League-Auftakt gegen Norwich City (4:1) an der Wade verletzt hatte. Doch da bekam er so gut wie nichts zu tun - ganz im Gegensatz zu der wilden Partie nun gegen Chelsea: Adrian hatte bemerkenswerte Aktionen gegen Mateo Kovacic und Mason Mount. "Er hat ein unglaubliches Spiel mit sensationellen Paraden gezeigt", sagte Klopp über seinen Matchwinner: "Dass er auch noch den entscheidenden Elfmeter gehalten hat, war das Sahnehäubchen."

Nachdem Adrian den Elfmeter von Chelsea-Youngster Tammy Abraham mit dem Fuß pariert hatte, riss sich Klopp an der Seitenlinie los und rannte zu der Jubeltraube, die sich um den Keeper gebildet hatte. "Das fühlt sich groß an", sagte der 52-Jährige über den Erfolg in der "Battle of Britain", sein Team habe "Charakter gezeigt". Es war hin und her gegangen in Istanbul, nach 120 Minuten hatte es 2:2 (1:1, 0:1) gestanden. "Es war wie ein Boxkampf", sagte Klopp. Und am Ende stand "Aaadriiiaaaan" als der große Sieger da.