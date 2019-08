Schürrle mit Spartak erfolgreich: Erstes Großes Derby, erster Sieg

Der frühere Weltmeister Andre Schürrle hat in seinem ersten Großen Moskauer Derby einen Sieg gefeiert. Die Leihgabe von Borussia Dortmund setzte sich mit Spartak in der heimischen Otkrytije Arena 2:1 (0:0) gegen den Erzrivalen ZSKA durch und blieb damit auch in seinem dritten Spiel für seinen neuen Klub ungeschlagen.

Der 28 Jahre alte Schürrle, der gut zwei Wochen zuvor im "kleinen Derby" gegen Dinamo (0:0) debütiert hatte, bereitete den Treffer zum 1:0 durch den Franzosen Samuel Gigot (59.) vor und verbuchte damit seine dritte Torbeteiligung seit seinem Wechsel.

Nach dem Ausgleich durch den russischen Nationalspieler Mario Fernandes (68.) traf Gigot auch zum Sieg (79.).

Spartak liegt nach dem sechsten Spieltag mit elf Punkten auf Platz vier, Titelverteidiger Zenit St. Petersburg (14) ist Erster. ZSKA (10) liegt auf Rang sechs.