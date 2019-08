Wann schließen die Transferfenster in der Premier League, Primera Division, Serie A und Bundesliga?

Die Transferperiode geht in die heiße Phase. Aber bis wann haben die Top-Teams eigentlich Zeit, eine Verpflichtung zu tätigen? Wir geben einen Überblick über die einzelnen Transferfenster der Top-Ligen.

Ein Hinweis vorneweg: Ist in einem Land das Transferfenster geschlossen, dürfen die jeweiligen Teams keine Spieler mehr verpflichten. Abgeben an Vereine, in deren Länder die Transferperiode noch offen ist, ist sehr wohl erlaubt.

Premier League: Transferfenster schließt mit Saisonauftakt

Die Premier-League-Klubs stehen unter Druck. Da das Transferfenster in England wie in der vergangenen Saison wieder zum Ligastart schließt, bleibt den Vereinen nicht mehr lange Zeit, um Deals einzufädeln.

Im Sommer 2019 markiert der 8. August den Deadline-Day auf der Insel. Bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit können an diesem Donnerstag Neuzugänge fixiert werden. Einen Tag später startet die Premier-League-Saison mit der Partie Liverpool gegen Norwich City (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Griezmann, Hazard, Hernandez und Co.: Das sind die 20 teuersten Transfers des Sommers © getty 1/21 In diesem Sommer gab es bereits mehrere Transfers jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze. Doch für wen mussten die Vereine am meisten ausgeben? SPOX stellt die 20 teuersten Transfers der aktuellen Wechselperiode vor. © getty 2/21 Platz 20: RAUL JIMENEZ, für 38 Millionen Euro von Benfica zu den Wolverhampton Wanderers (war bereits ausgeliehen). © getty 3/21 Platz 19: MOISE KEAN, für 39 Millionen Euro (inklusive Bonuszahlungen) von Juventus Turin zum FC Everton. © getty 4/21 Platz 18: SEBASTIEN HALLER, für 40 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu West Ham United. © getty 5/21 Platz 17: JOELINTON, für 44 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu Newcastle United. © getty 6/21 Platz 14: YOURI TIELEMANS, für 45 Millionen Euro von AS Monaco zu Leicester City (war bereits ausgeliehen). © getty 7/21 Platz 14: MATEO KOVACIC, für 45 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Chelsea (war bereits ausgeliehen). © getty 8/21 Platz 14: RODRYGO, für 45 Millionen Euro vom FC Santos zu Real Madrid. © getty 9/21 Platz 13: FERLAND MENDY, für 48 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Real Madrid. © getty 10/21 Platz 12: EDER MILITAO, für 50 Millionen Euro vom FC Porto zu Real Madrid. © getty 11/21 Platz 11: AARON WAN-BISSAKA, für 55 Millionen Euro von Crystal Palace zu Manchester United. © getty 12/21 Platz 9: TANGUY NDOMBELE, für 60 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Tottenham Hotspur. © getty 13/21 Platz 9: LUKA JOVIC, für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid. © getty 14/21 Platz 8: RODRI, für 70 Millionen Euro von Atletico Madrid zu Manchester City. © getty 15/21 Platz 7: FRENKIE DE JONG, für 75 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona. © getty 16/21 Platz 5: NICOLAS PEPE, für 80 Millionen Euro von Lille OSC zum FC Arsenal. © getty 17/21 Platz 5: LUCAS HERNANDEZ, für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid zum FC Bayern München. © getty 18/21 Platz 4: MATTHIJS DE LIGT, für 85,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin. © getty 19/21 Platz 3: EDEN HAZARD, für 100 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real Madrid. © getty 20/21 Platz 2: ANTOINE GRIEZMANN, für 120 Millionen Euro von Atletico Madrid zum FC Barcelona. © getty 21/21 Platz 1: JOAO FELIX, für 126 Millionen Euro von Benfica zu Atletico Madrid.

Bundesliga, Primera Division, Serie A und Ligue 1: Wann schließen die Transferfenster?

Die anderen Top-Ligen Europas geben sich dagegen deutlich mehr Zeit. Sowohl in Deutschland, Spanien, Frankreich und auch Italien schließen die Transferfenster erst Anfang September.

Bis zum 2. September sind die Transferperioden der Bundesliga, Ligue 1, Primera Division und Serie A offen.

Nahezu alle europäischen Ligen schließen oder haben zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Dennoch gibt es auch einige Ausnahmen.

Portugiesische Klubs können beispielsweise bis zum 22. September Spieler verpflichten. In der Slowakei ist das Fenster bis zum 6. September, in Tschechien gar bis zum 8. September offen.

In Finnland und Schweden ist die Deadline dagegen deutlich früher. Die Finnen schließen am 9. August, die Schweden vier Tage später am 13. August.

Transferfenster von Europas Top-Ligen

Land Offen bis England 8. August, 18 Uhr Deutschland 2. September Italien 2. September Spanien 2. September Frankreich 2. September

Transferfenster in Brasilien und China bereits geschlossen

Während in Europa noch munter verhandelt werden darf, sind Klubs aus anderen Ländern bereits die Hände gebunden. So schloss bereits am 31. Juli das Transferfenster in China. Das wurde offenbar auch Gareth Bale zum Verhängnis, der Medienberichten zufolge kurz vor einem Transfer ins Reich der Mitte stand.

Wechsel nach Brasilien, Paraguay, Bolivien, Venezuela, Ecuador und Uruguay sind ebenfalls nicht mehr möglich. In Kolumbien schließt die Transferperiode am 6. August.

Chile zieht am 22. August und Argentinien am 24. September nach. Peru bildet dagegen eine große Ausnahme. Dort ist das Transferfenster bis 7. Dezember geöffnet.