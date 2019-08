UEFA Super Cup live: FC Liverpool gegen FC Chelsea im TV, Livestream und Liveticker

Traditionell treffen im UEFA Super Cup die Sieger der Champions League und der Europa League aufeinander. In diesem Jahr treffen damit der FC Liverpool und der FC Chelsea aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo ihr das Spiel live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Im vergangenen Jahr bezwang Europa-League-Sieger Atletico Madrid den Stadtrivalen Real Madrid im Super Cup mit 4:2 nach Verlängerung. Erstmals seit 2013 wird der UEFA Super Cup ohne spanische Beteiligung ausgetragen.

Super Cup, Liverpool vs. Chelsea: Ort, Zeit, Schiedsrichter

Der Super Cup wird 2019 in Istanbul ausgetragen, es hat also keines der beiden Teams Heimrecht. Austragungsort ist der Vodafone Park von Besiktas Istanbul, der insgesamt 41.903 Zuschauern Platz bietet.

Anstoß der Partie ist um 21 Uhr.

Geleitet wird die Partie erstmals von einer Schiedsrichterin. Die Französin Stephanie Frappart wird das Spiel anpfeifen, unterstützt wird sie von Manuela Nicolosi, Michelle O'Neill und Cüneyt Cakir.

UEFA Super Cup: FC Liverpool - FC Chelsea live im TV und im Livestream auf DAZN

Spiele der UEFA Champions League sind auch dieses Jahr beim Streaming-Dienst DAZN beheimatet. Zum Super Cup begrüßen Euch Marco Hagemann, Daniel Herzog und Experte Ralph Gunesch bereits eine Viertelstunde vor Anpfiff ab 20.45 Uhr an Eurem PC und auf allen mobilen Endgeräten.

Darüber hinaus kommen auch Sky-Abonnenten in den Genuss des Finals. So kann die Partie auf Sky Sport 1 HD am TV, oder mithilfe der SkyGo-App am Laptop, Tablet oder Smartphone verfolgt werden.

FC Liverpool gegen FC Chelsea live: UEFA Super Cup im LIVE-TICKER

Wer das geschriebene Wort dem Bewegtbild vorzieht, kommt ebenfalls nicht zu kurz. Das Spiel könnt Ihr hier auf SPOX im ausführlichen Liveticker verfolgen und verpasst somit keine entscheidende Spielszene. Hier geht es zum Liveticker der Partie Liverpool - Chelsea.

FC Liverpool - FC Chelsea: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Reds fehlt lediglich Towart Alisson verletzt. Der FC Chelsea muss insgesamt mehr Ausfälle beklagen: Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek, Antonio Rüdiger, Marco van Ginkel und Willian sind allesamt nicht dabei.

FC Liverpool: Adrian - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Origi

Adrian - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Origi FC Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Christensen, Zouma, Marcos Alonso - Kanté, Jorginho - Pedro, Barkley, Pulisic - Giroud

Liverpool vs. Chelsea: Der Weg zum Super Cup

Nachdem die Reds von Trainer Jürgen Klopp das Champions-League-Finale 2018 noch verloren hatten, konnten sie diesmal ihren ersten Champions-League-Titel seit 2005 feiern. Im Finale gewann Liverpool mit 2:0 gegen die Tottenham Hotspur. Auf dem Weg ins Finale hatte Liverpool unter anderem den FC Bayern München und den FC Barcelona ausgeschaltet.

Der FC Chelsea gewann das Europa-League-Finale in Baku souverän 4:1 gegen den FC Arsenal, unter anderem traf Eden Hazard doppelt. Auf dem Weg ins Endspiel schalteten die Blues im Halbfinale Eintracht Frankfurt im Elfmeterschießen aus.

Liverpool und Chelsea: Eine Begegnung mit Historie

Die beiden englischen Traditionsvereine treffen nicht das erste Mal aufeinander. Wie die Mannschaften im Direktvergleich abschneiden, seht Ihr hier: